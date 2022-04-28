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    Şevval Şahin'den cinsel içerikli mesaj iddialarına yanıt verdi

    Yiğit Marcus Aral ile ayrılan Şevval Şahin'in telefonunun hack'lendiği ve eski sevgilisinin yakın çevresine cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilmişti.
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2022 - 08:03
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    Şevval Şahin'den cinsel içerikli mesaj iddialarına yanıt verdi

    Gündemden düşmeyen Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral ayrıldı.

    Ayrılıktan sonra Aral'ın eski sevgilisinin telefonunu hack'lediği cinsel içerikli mesajları telefon listesindeki kişilere attığı iddia edildi.

    "Yalanladı"

    Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Şahin'den ilk açıklama geldi. Şahin, “Doğru değil. Şantaj haberleri tamamen yalan. Tehdit falan etmiyor. Kendi hayatlarımıza bakıyoruz. Dava falan açmadım” açıklamasını yaptı.

    "Kendimi geliştiriyorum"

    Türkçesi zaman zaman sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilen Şahin bu konuda ise, "Şu an kendi kendimi geliştiriyorum. Türkçe kitaplar okuyorum. Diksiyon eğitimi almadım ama alabilirim” dedi.

    Şevval Şahin den cinsel içerikli mesaj iddialarına yanıt verdi #1

    Şevval Şahin den cinsel içerikli mesaj iddialarına yanıt verdi #2


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