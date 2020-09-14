2018 Türkiye Güzeli Şahin 21'inci yaş gününü Boğaz'da kutlarken, sosyal mesafenin unutulduğu partiye tepki yağdı.

Türkiye Güzeli Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral, yine bir parti ile sosyal medyanın gündemine geldi.

Geçtiğimiz haftalarda Aral doğum günü için İstanbul Boğazı'ndaki evinde büyük bir parti vermiş, eğlenceden kısa süre sonra Aral’ın yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine partiye katılan ünlüler panik yaşamıştı.

PARTİ SIRASI ŞEVVAL'DE

Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral çifti bu kez de Şevval Şahin'in yeni yaşını kutlamak için arkadaşlarıyla partide buluştu.

Şahin'in 21'inci yaş günü nedeniyle düzenlenen partide sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

TEPKİ YAĞDI

Boğaz'da düzenlenen parti, sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti. Kullanıcılar çifti sorumsuzlukla suçladı.

Şevval Şahin'in doğum günü partisi