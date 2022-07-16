Şeyma Subaşı, Cennet Koyu'nda

Eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barışan Şeyma Subaşı, Fransa'daki tatilinin ardından rotayı Bodrum'a çevirdi. Subaşı, Cennet Koyu'nda arkadaşlarıyla birlikte bir teknede görüntülendi.

Medya patronu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğini Mart ayında sonlandırdı.

Ayrılık sonrası kolundaki ‘Meedo’ dövmesini sildiren Şeyma Subaşı 'geri dönüş yok' mesajı verdi.

Aşıklar barıştı

Fakat aşıklar, ayrılığa fazla dayanamadı ve barıştı.

Melisa ile Meedo'nun fotoğrafları görüntülendi

Çiftin Paris’te lüks bir otelde beraber kaldığı öğrenilirken Mohammed Alsaloussi'nin Melisa ile çekilen görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı.

Şeyma Subaşı Bodrum'da

Öte yandan Şeyma Subaşı, Fransada'ki tatilini sonlandırıp Muğla'nın gözde ilçelerinden biri olan Bodrum'a iniş yaptı.

Arkadaşlarıyla birlikte olduğu ifade edilen Subaşı, Cennet Koyu'nda bir teknede görüntülendi.

Güneşlenip sohbet etti

Şeyma Subaşı, güneşten korunmak için kremini sürmeyi ihmal etmezken arkadaş grubuyla sohbet edip birlikte vakit geçirdi.

Tatilinin tadını çıkaran Subaşı, arkadaşlarıyla akşama kadar teknede güzel havanın keyfini sürdü.

Sevgilisi yoktu

Şeyma Subaşı'nın yanında sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin olmaması gözlerden kaçmadı.