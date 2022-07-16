Petrol
101.13
2.05%
Euro
17.5514
0.43%
Dolar
17.3999
-0.17%
Altın
955.58
-0.34%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
363.265
-0.06%
BTXN Coin
7.62
2.14%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Şeyma Subaşı, Cennet Koyu'nda

    Eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barışan Şeyma Subaşı, Fransa'daki tatilinin ardından rotayı Bodrum'a çevirdi. Subaşı, Cennet Koyu'nda arkadaşlarıyla birlikte bir teknede görüntülendi.
    • 16.07.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 16.07.2022 - 17:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şeyma Subaşı, Cennet Koyu'nda

    Medya patronu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğini Mart ayında sonlandırdı.

    Ayrılık sonrası kolundaki ‘Meedo’ dövmesini sildiren Şeyma Subaşı 'geri dönüş yok' mesajı verdi.

    Aşıklar barıştı

    Fakat aşıklar, ayrılığa fazla dayanamadı ve barıştı.

    Melisa ile Meedo'nun fotoğrafları görüntülendi

    Çiftin Paris’te lüks bir otelde beraber kaldığı öğrenilirken Mohammed Alsaloussi'nin Melisa ile çekilen görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı.

    Şeyma Subaşı, Cennet Koyu nda #1

    Şeyma Subaşı Bodrum'da

    Öte yandan Şeyma Subaşı, Fransada'ki tatilini sonlandırıp Muğla'nın gözde ilçelerinden biri olan Bodrum'a iniş yaptı.

    Arkadaşlarıyla birlikte olduğu ifade edilen Subaşı, Cennet Koyu'nda bir teknede görüntülendi.

    Güneşlenip sohbet etti

    Şeyma Subaşı, güneşten korunmak için kremini sürmeyi ihmal etmezken arkadaş grubuyla sohbet edip birlikte vakit geçirdi.

    Tatilinin tadını çıkaran Subaşı, arkadaşlarıyla akşama kadar teknede güzel havanın keyfini sürdü.

    Sevgilisi yoktu

    Şeyma Subaşı'nın yanında sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin olmaması gözlerden kaçmadı.

    Şeyma Subaşı, Cennet Koyu nda #2

    Şeyma Subaşı, Cennet Koyu nda #3

    Şeyma Subaşı, Cennet Koyu nda #4

    Şeyma Subaşı, Cennet Koyu nda #5

    Şeyma Subaşı, Cennet Koyu nda #6

    Şeyma Subaşı, Cennet Koyu nda #7

    Şeyma Subaşı, Cennet Koyu nda #8

    Şeyma Subaşı, Cennet Koyu nda #9

    Şeyma Subaşı, Cennet Koyu nda #10

    Şeyma Subaşı, Cennet Koyu nda #11

    Şeyma Subaşı, Cennet Koyu nda #12


    İlginizi Çekebilir

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Baki Ersoy tekrar MHP'ye üye oldu
    Politika

    Baki Ersoy tekrar MHP'ye üye oldu

    Hırsız, kameralara yakalanmamak için yerde süründü
    3. Sayfa

    Hırsız, kameralara yakalanmamak için yerde süründü

    Görüş Bildir