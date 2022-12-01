Şeyma Subaşı evlilik tarihini açıkladı

Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik kararı alan Şeyma Subaşı, düğün tarihine karar verdi.

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile ikinci kez barıştığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, evlilik kararı almıştı.

"Düğün yerini söylemem"

Geçtiğimiz haftalarda düğün davetiyesini paylaşan Şeyma Subaşı, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Subaşı, "Mayıs ayında evleneceğiz. Düğün yerini söylemeyeyim şimdi. Düğünüm Türkiye’de olmayacak, güzel bir yerde olacak." şekline konuştu.

Subaşı, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile çekilen fotoğrafını "Karın olmak için sabırsızlanıyorum." notuyla yayınlamıştı.