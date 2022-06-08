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    Şeyma Subaşı, iç çamaşırıyla poz verdi

    İç çamaşırıyla kamera karşısına geçen Şeyma Subaşı'na yorum yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 08:21
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 09:08
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    Şeyma Subaşı, iç çamaşırıyla poz verdi

    Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ayrıldıktan sonra Türkiye dönen ve aşk hayatına kısa bir ara veren Şeyma subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

    Subaşı, iç çamaşırıyla verdiği bir pozu Instagrma hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

    Yorum yağdı

    Fenomen ismin iç çamaşırlı paylaşımı, Instagram'da hızla gündem olurken sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

    Ünlü fenomeni beğenen kadar beğenmeyen de oldu.

    Şeyma Subaşı, iç çamaşırıyla poz verdi #1

    Şeyma Subaşı, iç çamaşırıyla poz verdi #2

    Şeyma Subaşı, iç çamaşırıyla poz verdi #3

    Şeyma Subaşı, iç çamaşırıyla poz verdi #4


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