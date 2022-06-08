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- Şeyma Subaşı, iç çamaşırıyla poz verdi
Şeyma Subaşı, iç çamaşırıyla poz verdi
İç çamaşırıyla kamera karşısına geçen Şeyma Subaşı'na yorum yağdı.
- Haber Merkezi
- 08.06.2022 - 08:21
- Güncelleme : 08.06.2022 - 09:08
Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ayrıldıktan sonra Türkiye dönen ve aşk hayatına kısa bir ara veren Şeyma subaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Subaşı, iç çamaşırıyla verdiği bir pozu Instagrma hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Yorum yağdı
Fenomen ismin iç çamaşırlı paylaşımı, Instagram'da hızla gündem olurken sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
Ünlü fenomeni beğenen kadar beğenmeyen de oldu.