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    Şeyma Subaşı, kendisini eleştirenlere cevap verdi

    Türkiye'nin içinde bulunduğu zor günlerde Subaşı, Cadılar Bayramı'nı kutlarken paylaşım üstüne paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2020 - 08:25
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    Şeyma Subaşı, kendisini eleştirenlere cevap verdi

    Cuma günü Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    TEPKİLERE CEVAP VERDİ

    Türkiye, İzmir'den gelen ölüm haberlerine yas tutarken Şeyma Subaşı'nın pandemiye rağmen 'Cadılar Bayramı' partisine katılması tepki topladı.

    "HAYATIM TARTIŞILMASIN"

    Subaşı, kendisini eleştirenlere sosyal medya hesabından cevap verdi. Depremzedelerin acısına ortak olduğunu ve onlara yardım ettiğini söyleyen Subaşı, ama bunları bağırarak yapmadığını yazdı.

    İşte Subaşı'nın açıklaması:

    Şeyma Subaşı, kendisini eleştirenlere cevap verdi #1

    Şeyma Subaşı, kendisini eleştirenlere cevap verdi #2

    Şeyma Subaşı, kendisini eleştirenlere cevap verdi #3

    Şeyma Subaşı, kendisini eleştirenlere cevap verdi #4

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