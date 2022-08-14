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    Şeyma Subaşı milyarder sevgilisiyle tekne tatilinde

    Bir dargın bir barışık aşıklar, barışma hediyesi olarak Ege'de tekne tatiline çıktı. Mısırlı milyarderin 15 günlüğüne 20 bin dolar ödediği tekneden aşk pozları geldi...
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2022 - 15:01
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    Şeyma Subaşı milyarder sevgilisiyle tekne tatilinde

    Acun Ilıcalı ile evliliğini sonlandırmasının ardından ismi bir dönem de Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı, aşk hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Son olarak bir dargın bir barışık aşkı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile ilişki yaşayan Subaşı aşk tatiline çıktı.

    Çatırdayan ilişkilerini onarmaya çalışan ikili, Ege'de tekne tatili yapıyor.

    20 bin dolarlık tekne tatili

    Barışma sonrası sevgilisine tatil hediyesi veren Mısırlı milyarderin, 15 günlük tekne için ödediği fiyat ise dudak uçuklattı.

    Çiftin 15 günlük tekne tatilleri 20 bin dolarak mal oldu...

    "Çok şanslıyım"

    Aşklarına yeni bir soluk getiren ikiliden, romantik bir paylaşım geldi.

    Milyarder sevgilisi ile tekne pozları veren Subaşı, paylaşımının altına ise "Çok şanslıyım" notunu düştü...

    İşte o kareler...

    Şeyma Subaşı milyarder sevgilisiyle tekne tatilinde #1

    Şeyma Subaşı milyarder sevgilisiyle tekne tatilinde #2

    Şeyma Subaşı milyarder sevgilisiyle tekne tatilinde #3

    Şeyma Subaşı milyarder sevgilisiyle tekne tatilinde #4

    Şeyma Subaşı milyarder sevgilisiyle tekne tatilinde #5

    Şeyma Subaşı milyarder sevgilisiyle tekne tatilinde #6


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