Şeyma Subaşı, Sevgililer Günü'nde aşka geldi

Sevgililer Günü'nde aşka gelen Şeyma Subaşı, sevgilisiyle en özel anlarını paylaştı

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, aşkını herkese ilan ederek göz önünde yaşamaya başladı.

Acun Ilıcalı'dan 1 kızı olan Subaşı, dün ise sevgilisiyle en özel anlarında çekilen fotoğraflarını paylaştı.

14 Şubat Sevgililer Günü için romantik kutlamalar yapan Şeyma Subaşı, önce Instagram hesabından sevgilisinin kucağında olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

"EN ŞANSLI KIZIM"

Bununla da yetinmeyen Subaşı, daha sonra da bir gülü göğsüne koyarak sevgilisinin kendisini öptüğü bir pozu yayınlayarak "Beni sadece bugün değil, her gün dünyanın en şanslı kızı gibi özel hissettiren adam. Hayatımda olduğun için teşekkürler. Tamamen seninim." notunu düştü.

Subaşı, daha sonra sevgilisiyle dudak dudağa pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.