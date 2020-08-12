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    Şeyma Subaşı teknede cesur pozlar verdi

    Üstsüz güneşlenen sosyal medya fenomeni, bu anları sevenlerinin beğenisine sundu.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2020 - 16:50
    • Güncelleme : 12.08.2020 - 16:50
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    Şeyma Subaşı teknede cesur pozlar verdi

    Havaların ısınmasıyla soluğu önce İzmir Çeşme’de alan sonrasında da Bodrum’a geçen Şeyma Subaşı, yine dikkat çeken paylaşımlarla adından söz ettirdi.

    Bodrum’da arkadaşlarıyla birlikte tekneyle koy koy gezen Subaşı, renkli bikinisiyle güneşlendi.

    ÜSTSÜZ GÜNEŞLENDİ

    Bir ara güneşlenmesine üstsüz devam eden Subaşı, bu anları sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı.

    Şeyma Subaşı üstsüz güneşlendi İZLE

    Aynı bikiniyle pozlar da veren Subaşı, bunları paylaşmayı ihmal etmedi.

    Şeyma Subaşı teknede cesur pozlar verdi #1

    Şeyma Subaşı teknede cesur pozlar verdi #2

    Şeyma Subaşı teknede cesur pozlar verdi #3

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