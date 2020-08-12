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- Şeyma Subaşı teknede cesur pozlar verdi
Şeyma Subaşı teknede cesur pozlar verdi
Üstsüz güneşlenen sosyal medya fenomeni, bu anları sevenlerinin beğenisine sundu.
- Haber Merkezi
- 12.08.2020 - 16:50
- Güncelleme : 12.08.2020 - 16:50
Havaların ısınmasıyla soluğu önce İzmir Çeşme’de alan sonrasında da Bodrum’a geçen Şeyma Subaşı, yine dikkat çeken paylaşımlarla adından söz ettirdi.
Bodrum’da arkadaşlarıyla birlikte tekneyle koy koy gezen Subaşı, renkli bikinisiyle güneşlendi.
ÜSTSÜZ GÜNEŞLENDİ
Bir ara güneşlenmesine üstsüz devam eden Subaşı, bu anları sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı.
Şeyma Subaşı üstsüz güneşlendi İZLE
Aynı bikiniyle pozlar da veren Subaşı, bunları paylaşmayı ihmal etmedi.