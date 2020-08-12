Şeyma Subaşı teknede cesur pozlar verdi

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Üstsüz güneşlenen sosyal medya fenomeni, bu anları sevenlerinin beğenisine sundu.

Havaların ısınmasıyla soluğu önce İzmir Çeşme’de alan sonrasında da Bodrum’a geçen Şeyma Subaşı, yine dikkat çeken paylaşımlarla adından söz ettirdi.

Bodrum’da arkadaşlarıyla birlikte tekneyle koy koy gezen Subaşı, renkli bikinisiyle güneşlendi.

ÜSTSÜZ GÜNEŞLENDİ

Bir ara güneşlenmesine üstsüz devam eden Subaşı, bu anları sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı.

Şeyma Subaşı üstsüz güneşlendi İZLE

Aynı bikiniyle pozlar da veren Subaşı, bunları paylaşmayı ihmal etmedi.