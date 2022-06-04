Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin tatilde

Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin tatilde

Eski sevgililerinden dolayı araları bozulan Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin, tatile çıkarak küslüğü bitirdi.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ve 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in aralarından su sizmıyordu.

Subaşı'nın eski aşkı Mohammed Alsaloussi ile Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral'ın kavga ettiğine ilişkin haberler sonrası, dostların arası açıldı.

Şahin'in, Marcus Aral'dan ayrıldıktan sonra Alsaloussi ile buluştuğunun iddia edilmesiyle Subaşı ve Şahin ipleri kopardı.

Aynı mekanda birçok kez denk gelen ikili, uzun süre birbirini görmezden gelerek devam etti.

Barıştılar

Yaz aylarının gelmesiyle soluğu Bodrum'da alan Şeyma Subaşı ile Şevval Şahin buzları eritti.

Habertürk'ün haberine göre, ikili Demirbükü Koyu'nda tatil yaparken görüntülendi.

Öte yandan tatil paylaşımları yapan Subaşı ve Şahin'in aynı yerde poz verdikleri de görüldü.