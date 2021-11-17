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    Şeyma Subaşı'dan Mısırlı sevgilisiyle aşk pozu

    Şeyma Subaşı, yeniden barıştığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile katıldığı bir davette verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2021 - 00:38
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 00:41
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    Şeyma Subaşı'dan Mısırlı sevgilisiyle aşk pozu

    Şeyma Subaşı, iki kez ayrıldığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yeniden bir araya geldi.

    Sosyal medya fenomeni sevgilisiyle bir davete katılan Şeyma Subaşı, şık giyim tarzıyla dikkat çekti.

    SEVGİLİSİYLE ÖPÜŞTÜĞÜ ANI PAYLAŞTI

    Subaşı, sevgilisiyle öpüştüğü anı sosyal medya hesabından paylaştı.Subaşı kareye, "Hey sen" yazarak, kalp emojisi koydu. Sosyal medya fenomeni kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

    Şeyma Subaşı dan Mısırlı sevgilisiyle aşk pozu #1

    Şeyma Subaşı dan Mısırlı sevgilisiyle aşk pozu #2

    Şeyma Subaşı dan Mısırlı sevgilisiyle aşk pozu #3

    Şeyma Subaşı dan Mısırlı sevgilisiyle aşk pozu #4

    Şeyma Subaşı dan Mısırlı sevgilisiyle aşk pozu #5

    Şeyma Subaşı dan Mısırlı sevgilisiyle aşk pozu #6

     

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