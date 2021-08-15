Şeyma Subaşı’ndan bikinili paylaşım: Mutlu vücut, mutlu zihin

Bodrum tatiline devam eden Şeyma Subaşı, bikinili paylaşım yaparak "Sadece şimdi değil, kendimi bildiğimden beri vücudum çok iyi” notunu düştü.

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığını duyuran Şeyma Subaşı, 3 aydır süren Ibiza tatilinin ardından soluğu Türkiye'de almıştı.

Subaşı ile Bodrum'a giden bonkör sevgili, önceki gün lüks bir otelde günlüğü 3 bin 800 euroya (yaklaşık 38 bin lira) villa kiraladı.

VİLLADAN BİKİNİLİ KARELER

Geçtiğimiz hafta orman yangınlarının sürdüğü Bodrum'da verdiği pozlarla eleştiri oklarının hedefi olan Şeyma Subaşı, Alsaloussi ile konakladığı villadan çektiği fotoğrafları yayınladı.

"KENDİMİ BİLDİĞİMDEN BERİ VÜCUDUM ÇOK İYİ"

Pembe bikinisiyle ayna karşısında poz veren Subaşı, karın kaslarını gösterdi.

Subaşı paylaşımının altına "Sadece şimdi değil, kendimi bildiğimden beri vücudum çok iyi. Vücudunuza nasıl davrandığınız, kendinize nasıl davrandığınızla ilgili. Mutlu vücut, mutlu zihin..." notunu düştü.