Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı Mısırlı yatırımcı

Miami’de tatil yapan Subaşı’nın, bindiği Ferrari marka otomobilin sahibi Mısırlı yatırımcı ile birlikte olduğu öğrenildi.

Karantina günlerini Türkiye'de İtalyan sevgilisi Guido Senia ile geçiren Şeyma Subaşı, kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte Senia’yı İtalya’ya göndermiş, sonrasında da aradaki mesafeyi gerekçe göstererek, ayrıldıklarını duyurmuştu.

İtalyan aşkı ile her hareketi gündemi sarsan Subaşı, ayrılık acısını çabuk atlatmış, soluğu Amerika’da almıştı.

ŞEVVAL ŞAHİN İLE PARTİDE EĞLENDİ

Şu sıralar ABD’nin Florida eyaletinin ikinci büyük kenti Miami'de bulunan Subaşı, partiden partiye koşuyor.

İzmir depreminin hemen ardından Cadılar Bayramı partilerine giden ve yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Şeyma Subaşı, önceki gece de yine büyük bir ev partisine katıldı.

Sosyal mesafesiz partileriyle ünlü Türkiye güzeli manken Şevval Şahin'in de bulunduğu eğlencede Subaşı, gece boyunca bol bol sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Şeyma Subaşı Miami'de partiye katıldı İZLE

YENİ BİR AŞK İDDİASI

Bu paylaşımlardaki bir detay akıllara yeni bir aşk mı başladı sorularını getirdi.

Ferrari marka bir otomobilin sağ koltuğuna oturan Şeyma Subaşı'nın, aracın içerisinden yaptığı paylaşımlar yeni bir dedikodunun fitilini ateşlemiş oldu.

MISIRLI YATIRIMCI İLE ZAMAN GEÇİRİYOR

Subaşı'nın bindiği Ferrari'nin Mohammed Alsaloussi adında Mısırlı genç bir yatırımcıya ait olduğu öğrenildi.

Subaşı ve Mısırlı yatırımcının bir süredir Miami’de zaman geçirdiği öne sürüldü.