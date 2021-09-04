Sihirli Annem'in 'Çilek'i' Zeynep Özkaya üniversiteden mezun oldu

Sihirli Annem dizisinde "Çilek" karakterine hayat veren Zeynep Özkaya, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden diplomayı aldı. Özkaya, "Haftaya mezuniyette görüşürüz İTÜ" diyerek, o anları paylaştı.

Bir dönem Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizisi olan ve yayınladığı döneme damga vuran Sihirli Annem'in oyuncuları büyüdü.

Başrollerinde Nevra Serezli, İnci Türkay ve Şahap Sayılgan gibi isimlerin yer aldığı dizi, günümüzde bile izlenmeye devam ediyor.

Konusu ile dikkati çeken dizinin oyuncuları, yıllar sonra yeniden gündeme gelmeye başladı.

O oyunculardan birisi olan ve Sihirli Annem'den sonra herhangi bir projede rol almayan Zeynep Özkaya, üniversite eğitimini tamamladı.

"MEZUNİYETTE GÖRÜŞÜRÜZ İTÜ"

Zeynep Özkaya, İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki eğitimini bitirdi ve mezun oldu.

Diplomasını alan Özkaya, fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

Çevre Mühendisliği'nden mezun olan Özkaya Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafa, "Son fotoğrafımı çektim, gidiyorum. Haftaya mezuniyette görüşürüz İTÜ.." notunu düştü.