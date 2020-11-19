Sıla-Hazer Amani boşanıyor

Ünlü şarkıcı Sıla ve eşi Hazer Amani çifti boşanacaklarını duyurdu.

Geçtiğimiz ocak ayında evlenen şarkıcı Sıla-Hazer Amani çifti uzun süredir boşanacakları yönünde haberlerle gündeme geliyordu.

Bir süre evliliklerini kurtarmaya çalışan ünlü çift, yolun sonuna geldi. Çift ayrılık haberini yaptıkları yazılı açıklamayla duyurdu.

"HABERLER DOĞRU"

Sıla ve Hazer Amani, “Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir.” dedi.

SILA'YI SİNİRLENDİRDİ

Geçtiğimiz günlerde görüntülenen Hazer Amani, ayrılık iddialarıyla ilgili "Bugün benim doğum günüm çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Boşanmıyoruz" demişti.

Hala içinde bir umut olan Amani'nin bu açıklamasından sonra Sıla'nın daha çok sinirlendiği ve hemen ortak bir açıklama yaptırdığı söyleniyor.