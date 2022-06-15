Simge Sağın yine cesur

Simge Sağın yine cesur

Simge Sağın, sahne kıyafetiyle yine adından söz ettirdi.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıktı.

Konser boyunca en sevilen hit şarkılarını seslendirerek seyirciyi coşturdu.

Yine cesur

Sürekli giydiği cesur kıyafetlerle gündeme gelen güzel şarkıcı, sesiyle olduğu kadar güzelliğiyle de göz doldurdu.

Asıl çıkışını 2015'te piyasaya sürdüğü Miş Miş parçasıyla yapan Sağın, müzik kariyerine tam gaz devam ediyor.