Petrol
119.85
-1.09%
Euro
18.136
0.70%
Dolar
17.2866
0.13%
Altın
1.015
1.11%
Borsa
2508
-0.03%
Bitcoin
359.816
-7.21%
BTXN Coin
8.93
1.13%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C

    Simge Sağın yine cesur

    Simge Sağın, sahne kıyafetiyle yine adından söz ettirdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2022 - 13:01
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 13:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Simge Sağın yine cesur

    Ünlü şarkıcı Simge Sağın, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıktı.

    Konser boyunca en sevilen hit şarkılarını seslendirerek seyirciyi coşturdu.

    Yine cesur

    Sürekli giydiği cesur kıyafetlerle gündeme gelen güzel şarkıcı, sesiyle olduğu kadar güzelliğiyle de göz doldurdu.

    Asıl çıkışını 2015'te piyasaya sürdüğü Miş Miş parçasıyla yapan Sağın, müzik kariyerine tam gaz devam ediyor.

    Simge Sağın yine cesur #1

    Simge Sağın yine cesur #2

    Simge Sağın yine cesur #3


    İlginizi Çekebilir

    Aksaray'da eski eşini bıçaklayan kadın: Canım istedi, bıçakladım
    3. Sayfa

    Aksaray'da eski eşini bıçaklayan kadın: Canım istedi, bıçakladım

    Oturduğunuz yerden para kazanmaya hazır mısınız?
    Btcrobo

    Oturduğunuz yerden para kazanmaya hazır mısınız?

    Sultanbeyli'de torununa tecavüz eden şahsa 32 yıl hapis istemi
    3. Sayfa

    Sultanbeyli'de torununa tecavüz eden şahsa 32 yıl hapis istemi

    Görüş Bildir