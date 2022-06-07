Sinan Akçıl: Yaktırma bana buraları

Müge Anlı ile aşk yaşadığı iddialarını yalanlayan Sinan Akçıl, son pozuyla gündem oldu.

Ünlü sunucu Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda Burcu Kıratlı'dan ikinci kez boşanan şarkıcı Sinan Akçıl ile baş başa görüntülendi. Sarıyer'de bir restoranda yemek yiyen ikilinin buluşma nedeni merak konusu olmuştu.

Önceki gün bu aşkı yalanlayan Akçıl, Müge Anlı ile arkadaş olduklarını söylemişti:

"Gurur duyuyorum"

"Bununla ilgili gerçekten konuşmak istemiyorum. O çok değerli bir insan. Türkiye'de arkadaşlık yapmaktan çok gurur duyduğum nadir bulunan karakterlerden biri Müge... Böyle sorulara cevap vermektense onun nasıl düzgün bir insan olduğunu ve nasıl başarılı işler yaptığını konuşalım. O yüzden böyle şeyler konuşulmamalı."





"Yaktırma"

Burcu Kıratlı'dan yeni ayrılan ve sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcıdan değişik bir poz geldi. Kot gömlek ve pantolon giyip bir cipin önünde poz veren Akçıl, fotoğrafa "Yaktırma bana gece gece burayı..Yaktırma.." yazdı.