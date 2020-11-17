Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, İzmir depreminde 91 saat sonra enkazdan çıkarılan minik Ayda'nın yanına gitti.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı'ndan canlı olarak enkaz altından çıkarılan minik Ayda'yı ziyaret etti.

AYDA'YI HEDİYELERE BOĞDU

Daha önce minik Ayda'nın eğitim masraflarını karşılamak istediğini belirten Akçıl, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

38 yaşındaki şarkıcı, Ayda bebeği hediyelere boğdu. Minik Ayda'nın hediyeler karşısında yaşadığı mutluluk dikkat çekti.