Sinan Özen, kızı Neva için dua istedi

Şarkıcı Sinan Özen, sosyal medya hesabından minik kızı Neva için dua istedi.

2016 yılında Burcu Kartal ile evlenen Sinan Özen, şubat ayında baba oldu. Sanatçının bu mutluluğu kızı Neva'nın rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü. Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü. Minik Neva şimdiye kadar olan süreç boyunca altı ameliyat geçirdi.

Bebek sahibi olduğunun duyulmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Sinan Özen, kızının yaşadığı talihsiz süreçten ve ameliyatlardan bahsederek sevenlerinden dua istemişti.

7. KEZ AMELİYAT OLACAK

Sinan Özen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kızı Neva'nın 17 Ekim'de 7. kez ameliyat olacağını duyurdu.Sevenlerinden dua isteyen Özen, konuyla ilgili "Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demek, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' kutlu olsun. Kızım Neva 17 Ekim Cumartesi günü önemli bir ameliyata girecek. Bu vesileyle dualarınızı eksik etmeyin" açıklamasını yaptı.