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- Sinan Özen'in kızı, 7'nci kez ameliyata alındı
Sinan Özen'in kızı, 7'nci kez ameliyata alındı
Şarkıcı Özen ve eşi Burcu Kartal, bağırsak rahatsızlığı olan minik kızları Neva'yı ameliyata yollarken zor anlar yaşadı.
- Haber Merkezi
- 17.10.2020 - 16:03
- Güncelleme : 17.10.2020 - 16:03
Şarkıcı Sinan Özen'in 8 aylık kızı Neva, bağırsak rahatsızlığından dolayı 6 kez ameliyat geçirmişti.
Baba Özen geçtiğimiz günlerde ise Neva'nın 7'nci kez ameliyat olacağını duyurmuş, herkesten dua istemişti.
AMELİYATA GİRDİ
Minik Neva, bugün ameliyata alındı.
Kızlarını ameliyathaneye yollayan anne Burcu Kartal ile baba Özen, hastane koridorlarında duygu dolu anlar yaşadı.
Sinan Özen'in kızı, 7'nci kez ameliyata alındı
"ÖNCE ALLAH'A SONRA DOKTORLARIMIZA EMANET"
O anları Instagram hesabı üzerinden paylaşan Özen, "Nevamızı önce Allah’a sonra 7. kez doktorlarımıza emanet ettik." notunu düştü.