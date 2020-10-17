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    Sinan Özen'in kızı, 7'nci kez ameliyata alındı

    Şarkıcı Özen ve eşi Burcu Kartal, bağırsak rahatsızlığı olan minik kızları Neva'yı ameliyata yollarken zor anlar yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2020 - 16:03
    • Güncelleme : 17.10.2020 - 16:03
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    Sinan Özen'in kızı, 7'nci kez ameliyata alındı

    Şarkıcı Sinan Özen'in 8 aylık kızı Neva, bağırsak rahatsızlığından dolayı 6 kez ameliyat geçirmişti.

    Baba Özen geçtiğimiz günlerde ise Neva'nın 7'nci kez ameliyat olacağını duyurmuş, herkesten dua istemişti.

    AMELİYATA GİRDİ

    Minik Neva, bugün ameliyata alındı.

    Kızlarını ameliyathaneye yollayan anne Burcu Kartal ile baba Özen, hastane koridorlarında duygu dolu anlar yaşadı.

    Sinan Özen'in kızı, 7'nci kez ameliyata alındı

    "ÖNCE ALLAH'A SONRA DOKTORLARIMIZA EMANET"

    O anları Instagram hesabı üzerinden paylaşan Özen, "Nevamızı önce Allah’a sonra 7. kez doktorlarımıza emanet ettik." notunu düştü.

    Sinan Özen in kızı, 7 nci kez ameliyata alındı #1

    Sinan Özen in kızı, 7 nci kez ameliyata alındı #2

    Sinan Özen in kızı, 7 nci kez ameliyata alındı #3

    Sinan Özen in kızı, 7 nci kez ameliyata alındı #4

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