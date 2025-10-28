Abone ol: Google News

Songül Karlı son pozuyla gündem oldu! Kalçasına yorum yağdı

4. kez meme ameliyatı olacağı iddialarıyla bir süredir gündemde olan Songül Karlı'nın son pozu dikkat çekti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 13:14 Güncelleme:
Songül Karlı son pozuyla gündem oldu! Kalçasına yorum yağdı
  • Songül Karlı, son paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada dikkat çekti.
  • Dördüncü kez meme ameliyatı olacağı iddialarıyla gündemde olan Karlı, yeni pozu ile yorum yağmuruna tutuldu.
  • Kullanıcılar, ünlü şarkıcının kıvrımlarına dikkat çekerek farklı yorumlarda bulundu.

Estetikli güzellerden Songül Karlı, geçtiğimiz sezon Sana Değer programıyla yeniden ekranlara dönüş yapmıştı.

KÜÇÜLTMEYE DEVAM

Sık sık estetikli haliyle gündeme gelen Karlı, bir süre önce “Hiç estetik yaptırmadım ama göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm. Hâlâ elbiselerin fermuarları zor çekiliyor. 4. operasyon kapıda.” sözleriyle sosyal medyada gündem olmuştu.

Karlı'nın son hali yine dikkat çekti. Yüzündeki değişimle sık sık eleştirilen Songül Karlı, bu sefer de boydan fotoğraf paylaştı.

Ünlü şarkıcı ve sunucunun kıvrımlarını sergilediği pozuna yorumlar yağdı. Sosyal medyada "Kalçanı da mı yaptırdın?", "Songül Kardashian oldun" yorumları yapıldı.

Magazin Haberleri