Songül Karlı son pozuyla gündem oldu! Kalçasına yorum yağdı

Estetikli güzellerden Songül Karlı, geçtiğimiz sezon Sana Değer programıyla yeniden ekranlara dönüş yapmıştı.

KÜÇÜLTMEYE DEVAM

Sık sık estetikli haliyle gündeme gelen Karlı, bir süre önce “Hiç estetik yaptırmadım ama göğüslerimi 3 kere küçülttürdüm. Hâlâ elbiselerin fermuarları zor çekiliyor. 4. operasyon kapıda.” sözleriyle sosyal medyada gündem olmuştu.

Karlı'nın son hali yine dikkat çekti. Yüzündeki değişimle sık sık eleştirilen Songül Karlı, bu sefer de boydan fotoğraf paylaştı.

Ünlü şarkıcı ve sunucunun kıvrımlarını sergilediği pozuna yorumlar yağdı. Sosyal medyada "Kalçanı da mı yaptırdın?", "Songül Kardashian oldun" yorumları yapıldı.