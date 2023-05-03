Songül Karlı'ya estetik yaradı Ameliyat masasına yatan Songül Karlı'nın son hali ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Songül Karlı, yeni imajıyla sosyal medyada adından söz ettirdi.

Güzelleşmek ve gençleşmek için bir kez daha ameliyat masasına yatan Karlı, adeta başka birisi oldu.

49 yaşında

Bir süredir kendini spora veren 49 yaşındaki Karlı, gittiği Almanya konseri öncesi yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde ekranlara döneceğinin müjdesini veren şarkıcının Instagram hesabından paylaştığı pozlara beğeni yağdı.

Toparlatma ameliyatı olan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde dudak ve kol için kendisini doktorlara teslim etmişti.