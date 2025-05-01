Spor yorumcusu Ertem Şener'in annesi vefat etti

Ünlü spor yorumcusu Ertem Şener'in acı günü....
Spor medyasının sevilen isimlerinden Ertem Şener'in annesi Meltem Şener, hayatını kaybetti.
ANNESİNİ KAYBETTİ
Merhume Meltem Şener'in cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip İstanbul Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
BEYAZ FUTBOL DUYURDU
Şener ailesinin acı kaybını, Ertem Şener'in yer aldığı Beyaz Futbol programı duyurdu.
Vefat haberi Beyaz Futbol'un sosyal medya hesaplarından paylaşılan şu mesajla duyuruldu:
“Beyaz Futbol Programımızın Yapımcısı ve Moderatörü Ertem Şener’in çok kıymetli annesi Meltem Şener vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kılınacaktır. Merhumeye Allah’tan rahmet, Ertem Şener'e, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.”
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