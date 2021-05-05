Su El Roman: Oyunculuk yapmak istiyorum

Rafet El Roman'ın büyük kızı, kariyer planlamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın şarkıcı kızı Su El Roman, Instagram’da takipçilerinin sorularını cevapladı.

Şu an 3 Türkçe 3 de İngilizce şarkısının hazır olduğunu ve klip çekeceğini söyleyen genç şarkıcı, oyunculuk yapmak istediğini de söyledi.

OYUNCULUK PLANI

Su El Roman, “İçime sinen bir teklif gelirse oyunculuk yapmak istiyorum. Henüz profesyonel bir şekilde kamera önünde denemiş olmasam da Jennifer Lopez gibi hem müzik hem de oyunculuk çok güzel olurdu.” dedi.