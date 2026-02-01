Sydney Sweeney aşka ara verdi: Erkeğe ihtiyacım yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyaca ünlü oyuncu Sydney Sweeney romantik ilişki yaşadığı Scooter Braun ile bir süredir birlikte görülmedi.

Medyada ise ayrılıp, ayrılmadıkları merak konusuydu.

"HAYATIMIN PATRONU BENİM"

Cosmopolitan dergisine konuşan Sweeney, kendisine yöneltilen 'bir erkekte ne aradığı' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bakın... Hayatımın patronu benim... Kontrol bende. Ne istersem onun peşinden giderim. Ben kendine güvenen biriyim, başarılıyım... Aslında hayatımda bir erkeğin olmasına da ihtiyacım yok."

"BİR ERKEĞİN BENİMLE AYNI ŞEKİLDE DURMASI GEREKİYOR"

28 yaşındaki Sweeney, bir grup harika arkadaşı olduğunu belirterek "Çok güçlü kadınlardan oluşan bir çevrem var. Bu birçok erkek için göz korkutucu... Bu yüzden bir erkeğin benimle birlikte, benimle aynı şekilde durması gerekiyor" diye sürdürdü sözlerini.

Sweeney, hayatına girecek insanın dünyanın zorluklarıyla başa çıkacak kadar güçlü biri olması gerektiğini belirtti.

"BİRLİKTE OLACAĞIM KİŞİ PARAŞÜTLE ATLAYABİLMELİ"

Sweeney sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben sportif bir kızım. Benimle birlikte olacak kişi de sportif olmalı, paraşütle atlayabilmeli. Bütün bunların yanında 'hayır' diyemeyeceği bir özellik daha var: Söz konusu erkeğin ailesini sevmesi."

"BAZI ŞEYLERİ KENDİME SAKLAMAYI ÖNEMSİYORUM"

Röportaj sırasında nişanlanıp ayrıldığı Jonathon Davino hakkında da yorum yapan Sweeney, şunları söyledi:

"Yedi buçuk yıl gibi çok uzun bir süre bir ilişki yaşadım. Bu sürede de özel hayatımı hep gizli tuttum. Kimse bizi sık sık birlikte görmedi. Sanırım bazı şeyleri kendime saklamayı da önemsiyorum."