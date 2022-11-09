Sylvester Stallone'un trajik hatası

Sylvester Stallone, neredeyse eşiyle boşanmalarına sebep olacak olan 'trajik bir hata' diye adlandırdığı şeyi açıkladı.

'Rocky', 'Rambo' ve 'The Expendables' gibi filmlerin 76 yaşındaki efsane oyuncusu Sylvester Stallone'un 54 yaşındaki eski manken eşi Jennifer Flavin, 25 yıldır evli olduğu aktöre ağustos ayında boşanma davası açmıştı.

İstedi de istedi

Page Six tarafından elde edilen mahkeme belgelerinde; evliliğin 'geri dönülemez şekilde bozulduğunu' ve Flavin'in evlilikleri sırasında biriken mal varlıklarının aralarında 'adil bir şekilde dağıtılmasını' talep ettiğini belirtilmişti.

Flavin ayrıca, aktörün 'varlıklarını kasıtlı olarak dağıtmak, tüketmek ve/veya boşa harcadığını' iddia ederek; Stallone'un alacağından daha fazla para almayı talep etmişti. Kızlık soyadını geri almak isteyen Flavin, aynı zamanda Palm Beach'deki evlerinin özel kullanımını da istemişti.

"İşlerimi ailemin önüne koyuyorum"

Tüm bunların ardından aralarını düzelten ünlü çift, sık sık baş başa veya kızları Sophia, Sistine ve Scarlet ile birlikte çeşitli etkinliklerde boy gösterdi.

Boşanmanın eşiğinden dönen Sylvester Stallone, geçtiğimiz gün ise 25 yıllık evliliğinin neredeyse bitmesine neden olan 'trajik bir hata' yaptığını açıkladı.

The Hollywood Reporter'a konuşan aktör, şu ifadeleri kullandı:"Bazen işlerimi ailemin önüne koyuyorum ve bu bir daha yapmayacağım trajik bir hata."