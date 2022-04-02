Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Buket Aydın'dan evlilik açıklaması

Sosyal medyadan takipçilerinin, "İkinci bir evliliği düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Buket Aydın, "Neden düşünmeyeyim doğru kişi ile olursa evlilik güzel bir şey" dedi.

Gazeteci Buket Aydın, son zamanlarda hem yaptığı program hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Sosyal medya üzerinden cesur karelerini yayınlayan ve özel hayatı ile gündeme getirilen Aydın, takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Instagram hesabı üzerinden soru-cevap yapan ve binlerce soru alan Aydın, içerisinden seçtiği bazı sorulara içtenlikle cevap verdi.

Aydın'ın evlilikle ilgili soruya verdiği cevap ise takipçilerinin dikkatini çekti ve yeniden evliliğe "yeşil ışık" olarak algılandı.

BUKET AYDIN'DAN SORU-CEVAP

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Buket Aydın, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Aydın Instagram'ın hikaye kısmından takipçilerinin "İkinci bir evliliği düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Neden düşünmeyeyim doğru kişi ile olursa evlilik güzel bir şey." dedi.

Hayranlarına verdiği bu cevap üzerine Buket Aydın'ın evlilik için henüz doğru bir kişiyi bulamadığı ancak bulduğunda ikinci bir evliliğe sıcak yaptığı yorumları yapıldı.

OYUNCULUKLA İLGİLİ SORUSUNA NET YANIT

Soru-cevaba devam eden Buket Aydın, "Ekrana yüzünüz çok yakışıyor. Oyunculuk (dizi ya da film) teklifi aldınız mı? İster misiniz? sorusuna, "Hiç düşünmüyordum. Ama artık "asla" dememeyi öğrendim" diyerek cevap verdi.