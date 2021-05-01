Tamer Karadağlı ile genç sevgilisi savcılığa başvurdu

Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulduklarını belirten çift, sinkaflı küfürlerle hakarete uğradıklarını söyleyerek, bu tarz yorum yapanları tek tek ihbar etti.

Oyuncu Tamer Karadağlı ile müzisyen Iraz Yıldız’ın (24) birliktelikleri magazin gündemine bomba gibi düşmüş, birçok kişi tarafından da yaş farkı nedeniyle eleştirilmişti.

54 yaşındaki Karadağlı, yapılan eleştirilere ise "Aşkta yaş farkı olmaz. 24 yaşında kız. Karışmak kimsenin haddi değil. Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim." cevabını vermişti.

SAVCILIĞA KOŞTULAR

İlişki gözlerden uzak bir şekilde devam ederken, Karadağlı ve Yıldız, savcılığın yolunu tuttu.

İkili, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulduklarını, sinkaflı küfürlerle hakarete uğradıklarını belirterek birden fazla kullanıcıyı ihbar etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şikayet dilekçesinde ikilinin özel hayatlarının gizliliğinin ihlal edildiği, hakaret içerikli yorumlar nedeniyle aşağılanarak küçük düşürüldükleri ifade edildi.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.