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    Tan Taşçı, kira artış oranına isyan etti

    Sosyal medyada gündeme gelen kira artış oranına şarkıcı Tan Taşçı sitem etti.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 10:12
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    Tan Taşçı, kira artış oranına isyan etti

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor.” açıklamasında bulundu. Kira kararı sosyal medyada da gündem oldu.

    Sahnesiyle gündeme sık sık gelen Tan Taşçı, bu konuda alınan karardan rahatsız oldu.

    "Kaybeden yine kiracı"

    Tan, Rahşan Gülşan'ın "Bir kiracı olarak söylüyorum; kira artışına yüzde 25 artış sınırı kiracı ile ev sahibini daha sert karşı karşıya getirir. Evden çıkartmalar fırtınaya dönüşür, burada kaybeden yine kiracı olur. Acıyla söylüyorum ki oran daha yüksek tutulmalıydı ki haksız artışlara küçük çözüm olsun." yorumunu alıntılayarak bu konuda fikrini söyledi.

    "Ev sahiplerinin insafına emanet"

    Tan Taşçı paylaşımında, "Kiracılar tamamen ev sahiplerinin insafına emanet edilmiş durumda!" dedi. Şarkıcı Tan Taşcı'nın paylaşımına destek mesajları yağdı.

    Tan Taşçı, kira artış oranına isyan etti #1


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