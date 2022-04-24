Petrol
106.2
-1.97%
Euro
15.92
-0.17%
Dolar
14.74
0.27%
Altın
915.67
-0.75%
Borsa
2473
-3.30%
Bitcoin
588.873
0.19%
BTXN Coin
25.15
-3.82%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Taner Ölmez kızıyla ilk karesini yayınladı

    Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çiftinin Zeynep adını verdikleri kızları, geçtiğimiz haftalarda dünyaya gelmişti. Başarılı oyuncu Ölmez, kızıyla ilk karesini ise dün yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2022 - 12:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Taner Ölmez kızıyla ilk karesini yayınladı

    Mucize Doktor dizisinde kalpleri fetheden ve başarılı br grafik çizen Taner Ölmez, meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile evlendi.

    Haziran ayında evlenen ve kısa bir süre sonra anne-baba olacaklarını duyuran çift, geçtiğimiz günlerde ilk çocuklarını kucağına aldı.

    Anne-baba olma sevincini yaşayan ünlü çiftin bebeği, Altunizade'de özel bir hastanede dünyaya geldi.

    İlerleyen saatlerde hastane kapısında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ölmez, "Aşırı mutluyum, kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım" diye konuşmuştu.

    Kızlarının sağlık durumu hakkında da konuşan başarılı oyuncu, "Zeynep 3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi" ifadelerini kullanmıştı.

    Geçen zamanda babalığa alışmaya başlayan Taner Ölmez, kızı Zeynep ile ilk karesini yayınladı.

    Taner Ölmez'in babalık sevinci

    Babalık sevinci yaşayan ünlü isim, son olarak ise kızı Zeynep'le yatakta uzanırken çekilen bir fotoğrafını ilk kez takipçileriyle paylaştı.

    Bebeğinin yüzünü göstermeyen oyuncu, bu karelerine "23 Nisan kutlu olsun" mesajını yazdı.

    Oyuncunun paylaşımı, kısa sürede 110 bin beğeni alarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Taner Ölmez kızıyla ilk karesini yayınladı #1


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler

    Beşiktaş'tan Ozan Tufan'a: Bize gel şampiyon ol
    Transfer dosyası

    Beşiktaş'tan Ozan Tufan'a: Bize gel şampiyon ol

    CHP İzmir'e bir heykel daha kazandırdı
    Yaşam

    CHP İzmir'e bir heykel daha kazandırdı

    Görüş Bildir