Taner Ölmez kızıyla ilk karesini yayınladı

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu çiftinin Zeynep adını verdikleri kızları, geçtiğimiz haftalarda dünyaya gelmişti. Başarılı oyuncu Ölmez, kızıyla ilk karesini ise dün yayınladı.

Mucize Doktor dizisinde kalpleri fetheden ve başarılı br grafik çizen Taner Ölmez, meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile evlendi.

Haziran ayında evlenen ve kısa bir süre sonra anne-baba olacaklarını duyuran çift, geçtiğimiz günlerde ilk çocuklarını kucağına aldı.

Anne-baba olma sevincini yaşayan ünlü çiftin bebeği, Altunizade'de özel bir hastanede dünyaya geldi.

İlerleyen saatlerde hastane kapısında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ölmez, "Aşırı mutluyum, kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım" diye konuşmuştu.

Kızlarının sağlık durumu hakkında da konuşan başarılı oyuncu, "Zeynep 3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi" ifadelerini kullanmıştı.

Geçen zamanda babalığa alışmaya başlayan Taner Ölmez, kızı Zeynep ile ilk karesini yayınladı.

Taner Ölmez'in babalık sevinci

Babalık sevinci yaşayan ünlü isim, son olarak ise kızı Zeynep'le yatakta uzanırken çekilen bir fotoğrafını ilk kez takipçileriyle paylaştı.

Bebeğinin yüzünü göstermeyen oyuncu, bu karelerine "23 Nisan kutlu olsun" mesajını yazdı.

Oyuncunun paylaşımı, kısa sürede 110 bin beğeni alarak sosyal medyanın gündemine oturdu.