Eda Taşpınar'ın ayakkabısı gündem oldu! 49 bin TL

Kendine has bir tarzı olan sosyetenin ünlü isimlerinden Eda Taşpınar, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

AYAKKABISI KONUŞULDU

Tercih ettiği kıyafetleriyle çok konuşulan Taşpınar, son olarak ayakkabı tarzıyla dikkat çekti.

İddialı kombinleriyle bilinen ünlü isim, paylaştığı son karelerde oldukça ilginç bir ayakkabı modeliyle boy gösterdi.

SİYAH TARZ

Siyahlar içinde poz veren Eda Taşpınar'ın üst kısmı açık olan siyah ayakkabısı kısa sürede gündem oldu.

49 BİN TL

Ünlü ismin değişik tasarımdaki ayakkabısının fiyatı da ortaya çıktı. Taşpınar'ın bir süredir kombinlerinde yer verdiği ayakkabısının fiyatının, tam tamına 1100 dolar yani yaklaşık 49 bin TL olduğu öğrenildi.