Tarkan'ın anne acısı...
Tarkan, 68 yaşındaki annesi Neşe Tevetoğlu'nu kaybetti.
Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti.
Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul’a geldi.
GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ
Neşe Tevetoğlu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Taziyeleri kabul eden sanatçı Tarkan'ı, eşi Pınar Dilek Tevetoğlu yalnız bırakmadı. Tarkan cenaze aracında gözyaşlarına boğuldu.
ANNE ACISI SONRASI İLK KONSER
Annesinin vefatı sonrası Avrupa turnesine devam eden Tarkan, dün akşam Stuttgart'ta sevenleriyle buluştu.
Annesini kaybettikten sonra ilk kez sahneye çıkan Megastar, Neşe Tevetoğlu'nun en sevdiği şarkıyla konserine başlarken duygusal anlar yaşadı.
Barkovizyonda annesi Neşe Tevetoğlu'nun fotoğrafına yer veren ve Uzun İnce Bir Yoldayım'ı söyleyen Tarkan, hüngür hüngür ağladı.
Seyirciler ise alkışları ve destekleriyle Tarkan’a moral verdi.
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