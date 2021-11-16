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    Tarkan'ın yılbaşı programı belli oldu

    Ünlü isimlerin yılbaşı takvimi tek tek açıklanırken Megastar Tarkan, tüm ünlüleri solladı. Mısır'da sahne alacak olan Tarkan, yılbaşı gecesi 5 milyon lira kazanacak.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 17:51
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    Tarkan'ın yılbaşı programı belli oldu

    Koronavirüs pandemisinin başından beri eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile Almanya'da yaşayan Tarkan, kısa bir süre önce Türkiye'ye geldi.

    İstanbul'da hem ünlü bir e-ticaret sitesiyle reklam anlaşması yapan hem de yeni albümünün çalışmalarına başlayan Tarkan, uzun bir aranın ardından sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

    YILBAŞI GECESİ MISIR'DA SAHNE ALACAK

    Pandemi sürecinde sahnelere ara veren Tarkan'ın, yılbaşı programı belli oldu. Megastar'ın, yılbaşı gecesi Mısır'da lüks bir otelde sahne alacağı öğrenildi.

    5 MİLYON LİRA KAZANACAK

    Ünlü şarkıcının, 31 Aralık gecesi için 5 milyon lira alacağı iddia edildi.

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