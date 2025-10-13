Taze anne Neslihan Atagül'den samimi açıklamalar: "Oyunculuğu bırakmadım"

Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Neslihan Atagül'ün, 2016 yılından bu yana kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile mutlu bir evliliği var. Hayranlarının çok özlediği Atagül, kısa bir süre önce de anne olmuştu.

İlk çocuğu Aziz'i kucağına alan Neslihan Atagül Doğulu, bu süreçte oyunculuğu bıraktığı iddialarıyla da gündeme geldi. Oyuncu hakkında çıkan iddialarla ilgili sessizliğini sonunda bozdu.

"İŞLER GÜÇLER"

Soruları cevaplayan oyuncu, "İşler güçler devam ediyor. Hamilelik sürecim, doğumum derken doğal olarak ekrandan uzak kalmak durumunda kalıyoruz. Bu da normal süreçler.

"PLANSIZ YAŞAMAK İYİ HİSSETTİRİYOR"

Koşturmuyorum ama durmuyorum da. Bu da iyi geliyor bana tabii. Vaktimi daha çok Aziz'le geçiriyorum. Bana da iyi geliyor açıkçası. Acele etmeden, herhangi bir plan yapmadan yaşamak epey iyi hissettiriyor açıkçası." ifadelerini kullandı.