Tescilli güzel April Banbury'in aşk isyanı

Aşktan yana bir türlü yüzünün gülmediğini söyleyen April Banbury, erkeklerden şikayetçi.

2020’de İngiltere Güzeli seçilen April Banbury, aradığı aşkı bir türlü bulamadığını söyledi. Samimi açıklamalarda bulunan tescilli güzel, karşısına çıkan erkekleri anlattı.

AŞKTAN YANA YÜZÜ GÜLMEDİ

İngiliz basınına konuşan Banbury, randevu uygulamaları üzerinden 100’den fazla kişiyle buluştuğunu ancak gerçek aşkı bulamadığını anlattı.

33 yaşındaki eski güzellik kraliçesi, “Ben ciddi bir ilişki arıyorum onlar ise diğer kadınlardan zaman bulunca beni arıyorlar.” diyerek dert yandı.