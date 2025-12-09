Timothee Chalamet ve Kylie Jenner'ın turuncu tarzı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Timothee Chalamet ile Kylie Jenner, ikinci kez kırmızı halıda.

29 yaşındaki Chalamet, son filmi 'Marty Supreme'in Los Angeles galasına 28 yaşındaki iki çocuk annesi sevgilisi Kylie Jenner ile birlikte katıldı. Dünyaca ünlü aşıklar kıyafet uyumlarıyla dikkat çekti.

AŞKIN TURUNCU HALİ

Timothee Chalamet, parlak turuncu deri takım elbise, turuncu ipek gömlek ve turuncu botlar giydi. Kylie Jenner ise göğüs dekolteli uzun turuncu bir elbise giydi.

OJELER DE TURUNCU

Realite şov yıldızı ve kozmetik girişimcisi Jenner'ın derin göğüs dekoltesi dikkat çekti. Jenner'ın ayakkabıları ve tırnakları da turuncu renkteydi.