Tolga Sarıtaş'tan Zeynep Mayruk'a sürpriz parti

TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat'ın başarılı ismi Tolga Sarıtaş, baba olmaya hazırlanıyor.
Uzun yıllardır aşk yaşayan oyuncu Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk, geçtiğimiz yıl 27 Haziran'da Çeşme'de dünyaevine girdi.
BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU
Tolga Sarıtaş ile 5 aylık hamile Zeynep Mayruk, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Erkek bebek beklediklerini söyleyen çiftten Tolga Sarıtaş, heyecanını şu sözlerle anlattı:
"İkimiz de ilk başta şoke olduk. Çok yoğun duygular yaşadık, heyecanlıyız. Artık beşinci aydayız, sabırsızlanıyoruz. Sağlıkla kucağımıza alacağımız günü bekliyoruz inşallah."
KARNI BURNUNDA DOĞUM GÜNÜ
33 yaşındaki Tolga Sarıtaş, karnı burnunda eşi Zeynep Mayruk'a doğum günü partisi düzenledi.
Karnı burnunda halini ilk kez paylaşan Mayruk, kutlamadan kareleri takipçileriyle paylaştı.
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