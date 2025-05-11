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Tolga Sarıtaş'tan Zeynep Mayruk'a sürpriz parti

Tolga Sarıtaş'tan Zeynep Mayruk'a sürpriz parti Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk bebek sahibi olmak için gün sayıyor. Doğum günü paylaşımıyla gündeme gelen Mayruk'un büyüyen karnı dikkatlerden kaçmadı.