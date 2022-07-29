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Tuğba Ekinci, Alaçatı'dan paylaştı
Gülşen'in göğüslerini görünce kendi göğüslerini paylaşarak gündeme gelen Tuğba Ekinci, Alaçatı'da hem iş hem tatil yapıyor.
- Haber Merkezi
- 29.07.2022 - 07:56
- Güncelleme : 29.07.2022 - 09:13
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, en son Gülşen'i eleştirmişti.
Geçtiğimiz günlerde meme uçlarına da yıldız detaylı bant takan Gülşen'i beğenmeyen Ekinci, kendi göğüslerini paylaşarak "Doğru meme" yorumuyla şoke etmişti.
Bikinili fotoğraf geldi
Şu sıralar iş ve tatil için Alaçatı'da olan Ekinci, bu sefer sıcaklardan bunalıp deniz kenarına indi. Tuğba Ekinci bikinisiyle poz verip, hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi.
Tuğba Ekinci'nin iddialı pozlarına hayranlarından beğeni gecikmedi.