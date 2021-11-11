Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'ya kızan Tuğba Ekinci, canlı yayında stüdyodan ayrıldı.

Seyhan Soylu, Bahar Candan, Nihat Doğan, Tuğba Ekinci ve Ebru Polat'ın yer aldığı Flash TV'deki 'Al Sana Haber' programında Türk-Kürt kavgası çıktı.

"IRKIMLA GURUR DUYUYORUM"

Nihat Doğan, programa konuk olan Ece Ronay'ın Kürt olduğu için linç edilmeye çalışıldığını söyledi. Artık Ronay'ın kendi koruması latında olduğunu söyleyen Nİhat Doğan, "Ben Kürdüm ve ırkımla da gurur duyuyorum, bin defa da dünyaya gelsem Kürt olarak dünyaya gelmek isterim" diye konuşunca Tuğba Ekinci araya girdi.

Tuğba Ekinci canlı yayında stüdyoyu terk etti ViDEO

"TÜRKÜM DEMEYİ BİLECEKSİNİZ"

Programa askeri kamuflajlı kıyafetle çıkan Tuğba Ekinci, ayağa kalkarak Türk bayrağı açtı. Tuğba Ekinci, "Alevi de olsan 'Türküm Aleviyim', 'Kürdüm' de derken 'Türküm' demeyi de bileceksiniz" şeklinde konuştu.

Nihat Doğan ise Ekinci'nin bu sözlerine itiraz etti. İkili arasında canlı yayında tartışma yaşandı.

"YOKUM BİR DAHA"

Tuğba Ekinci , Seyhan Soylu'ya tepki göstererek "Söylediğim şeyi bugün '10 Kasım' deyip geçiştiremiyorsunuz. "Yokum ben bir daha" diye bağıran Ekinci canlı yayında stüdyoyu terk etti.