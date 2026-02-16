Ufuk Özkan, annesine organını bağışlayan genci tebrik etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Oyuncu Ufuk Özkan bir süredir karaciğerindeki hastalıkla mücadele ediyordu. Doktorların organ nakli kararı sonrası Özkan için donör aranıyordu. Özkan'a donör sektörden arkadaşı Salih Kıvırcık olmuştu. Özkan ameliyat sonrası sağlığına hızla kavuşurken yeniden yoğun bakıma alındığı iddialarını yalanlamıştı.

Ufuk Özkan ile aynı hastanede karaciğer nakli olan bir genç, annesine organ bağışında bulunduğunu söyledi:

"SİZDEN SONRA KARAR VERDİM"

"Korkuyordum, sizin videolarınızı izleyerek karar verdim."

"ADAMSIN"

Gencin sözleri karşısında Özkan "Adamsın sen adam. Korkacak bir şey yok. Annene verdin oğlum" dedi.