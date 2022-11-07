Ümit Erdim, küçük kızı için mevlit okuttu

İkinci kez anne baba olan Ümit-Seda Erdim çifti, kızları Ela'nın 40'ı için dua okuttu

5 yıldır mutlu evlilikleriyle sürekli gündeme gelen oyuncu Ümit Erdim ve eşi Seda Erdim, 2018 yılında ilk kızları olan Ses ile anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şimdilerde sosyal medyada ikinci kızının olduğunu duyuran Erdim, kızlarının fotoğraflarını takipçilerine sundu.

"Bu harika ölümsüz anlar"

İkinci çocukları Ela'yı kucaklarına alan Erdim, sosyal medya hesabından ilk kez kızı Ela'yı paylaştı. İki kızının mutlu anlarını kaydeden Erdim "Bu harika ölümsüz anlar" notunu düşmüştü.

Mevlit okundu

Sosyal medyada aktif olan Erdim, şimdi de küçük kızı Ela'nın mevlit okuttu. Eski oyuncu 40'ı çıkan küçük kızından bir kare daha paylaştı. Erdim'in paylaşımı çok beğenildi.