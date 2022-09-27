Umut Akyürek, gençlik fotoğrafını paylaştı

Gençlik fotoğrafını yayınlayan Umut Akyürek, Ferdi Tayfur'la bir anısını anlattı.

Türk sanat müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan şarkıcı Umut Akyürek, gençlik fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Akyürek, sıfır makyaj fotoğrafının altına şu notu düştü:

"Burun eğri"

"Kaşlara özgürlük yaş 16... Burun eğri, dudak asimetrik... Halâ da öyle gerçi... Sophia Loren'e benzetenler olmuş. Evet o zamanlar çok söylerlerdi, hatta Ferdi abi (Ferdi Tayfur) beni görünce 'yerli Sophia Loren' demişti."