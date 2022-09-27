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- Umut Akyürek, gençlik fotoğrafını paylaştı
Umut Akyürek, gençlik fotoğrafını paylaştı
Gençlik fotoğrafını yayınlayan Umut Akyürek, Ferdi Tayfur'la bir anısını anlattı.
- Haber Merkezi
- 27.09.2022 - 14:24
- Güncelleme : 27.09.2022 - 15:14
Türk sanat müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan şarkıcı Umut Akyürek, gençlik fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
Akyürek, sıfır makyaj fotoğrafının altına şu notu düştü:
"Burun eğri"
"Kaşlara özgürlük yaş 16... Burun eğri, dudak asimetrik... Halâ da öyle gerçi... Sophia Loren'e benzetenler olmuş. Evet o zamanlar çok söylerlerdi, hatta Ferdi abi (Ferdi Tayfur) beni görünce 'yerli Sophia Loren' demişti."