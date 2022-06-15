Ünlü kadın oyuncuların şıklık yarışı

Ekranların güzel oyuncuları özel hazırlandıkları gecede dikkatleri üzerine çekti.

Dün akşam İstanbul'daki bir mekanda özel bir etkinlik düzenlendi. Haftalardır hazırlanan lansmana ünlü akını oldu.

Dekolte yarışı

Davete katılan birbirinden ünlü oyuncular güzellikleriyle mest etti. Hande Erçel, Çağla Şıkel, Cansu Dere, Aslı Enver, Pınar Deniz, Demet Özdemir gibi ünlü oyuncular gecede giydikleri kıyafetlerle gündem oldu.

Herkes şık değil

Dekolte yarışının olduğu gecede ünlülerin kıyafetlerine sosyal medyada yorum yağdı. Çoğu ünlünün beğenildiği gecede bazı isimler vasat sayıldı.

İşte dün geceden kareler: