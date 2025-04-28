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İşletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, 2 Aralık 2023'te yakın dostları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen bir törenle hayatlarını birleştiren Alina Boz, bir derneğin etkinliğinde çocuklarla buluştu.

Boz, hep enerjik bir çocuk olduğunu ancak 12 yaşından itibaren setlerde yer aldığı için bazı şeyleri erken yaşta deneyimlediğini anlattı.

Zor bir çocukluk geçirdiğini söyleyen Boz, “Okul yıllarımda akran zorbalığına uğradım.” diye konuştu.

"SİNEMA ARTIK EVRENSEL"

Oyuncu Alina Boz, yurt dışından gelecek tekliflere açık olduğunu söyledi. "Sinema artık çok evrensel. Tabii bunu illa ki yurt dışında bir şey yapmak olarak algılamamak lazım. Ülkemizde de yabancı yapımcılarla ortak bir proje yapılabilir. Dünya artık çok globalleşti ama yurt dışından gelecek tekliflere açığım tabii." dedi.