Ünlü sunucu Serap Paköz meme kanserine yakalandı

Ünlü oyuncu Serap Paköz'den sevenlerini üzen haber geldi.

Paköz, bir süredir sessizce yürüttüğü mücadelesini, takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı duygusal videoda, kemoterapi sürecinde olduğunu ve meme kanseri tedavisi gördüğünü anlattı.

Hastalık teşhisinin ardından 30 Mart'ta kemoterapi tedavisine başladığını açıklayan Paköz, yaşadığı süreci anlattı ve şöyle dedi;

"BİR AY ÖNCE KANSER HAYATIMA GİRDİ"

"Dostlar, bir süredir sahne arkasında büyük bir hazırlık vardı ve artık sizinle paylaşma vakti geldi.

Yaklaşık bir ay önce, hayatıma 'Kanser' kelimesi girdi ama ben onu bir son değil, yeni bir 'ben'e giden yolun başlangıcı olarak kabul ettim.

10 Mart gecesi sağlıklı bir kadın olarak yattım, 11 Mart'ta 'Meme kanseri' tanısı konmuş bir kadındım. 30 Mart'tan beri kemoterapi yolculuğum devam ediyor ve bugün, o meşhur kuaför durağındayım."

"BİR STİLİN DOĞUŞU"

Kemoterapi nedeniyle dökülmeye başlayan saçlarını kazıtan ünlü sunucu, bu durumu bir kayıp değil, bir özgürleşme süreci olarak gördüğünü belirtti. Paköz, peruk kullanmak yerine süreci tüm gerçekliğiyle yaşayacağını şu ifadelerle vurguladı:

''Sarsıldım mı? Evet. Ama pes ettim mi? Asla! Bu videoda gördüğünüz sadece bir saç kesimi değil; bir kabulleniş, bir özgürleşme ve yepyeni bir stilin doğuşu.

Bandanam ve berelerimle bu yolculuğu zarafetle yürüyeceğim. Perukların arkasına saklanmaya değil; bu süreci tüm gerçekliğiyle kucaklamaya çalışacağım. Hayatın her mevsimine eyvallah...''