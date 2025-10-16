Victori'a Secret Show 2025 yine gündem oldu! Ashley Graham da podyumdaydı

Victoria's Secret Fashion Show, moda dünyasına damga vurmaya devam ediyor. İkonik isimlerin de podyumda yer aldığı Victori'a Secret Show 2025, yine gündem oldu.

GÜZELLER PODYUMDA

Adriana Lima, Barbara Palvin ve Gigi Hadid gibi ünlü modellerin podyumda sahne aldığı etkinlikte, ezber bozan bir isim de vardı.

New York'ta gerçekleşen Victoria's Secret'ta yer alan isim kıvrımlarıyla moda dünyasını sallayan Ashley Graham oldu.

"ÇOK EĞLENDİM"

Maxim dergisi tarafından 'Dünyanın en seksi kadını' ünvanına layık görülen Ashley Graham, Victoria Secret gecesinden pozlarını paylaşarak "Çok eğlendim!!!! Beni davet ettiğiniz için teşekkürler. Podyumunda kıvrımlı kızları temsil edebilmek benim için çok şey ifade ediyor." dedi.

Üç çocuk annesi 35 yaşındaki Amerikalı model, her zaman kadınlara bedenlerini sevmesini söylüyor.

NBA YILDIZI

NBA yıldızı Angela Reese de Victoria Secret defilesinde yerini aldı. İkonik gösteride podyumda yürüyen ilk profesyonel sporcu olarak yerini aldı.