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    Victoria ve David Beckham'ın evine hırsız girdi

    Beckham ailesinin Londra'daki malikanesinde soygun yaşandı. Hırsızlık olayını, çiftin oğlu Cruz fark etti.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 10:08
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    Victoria ve David Beckham'ın evine hırsız girdi

    Beckham ailesi, evlerinde hırsızlık şokuna uğradı.

    Maskeli bir hırsız, 52 milyon dolarlık eve baskın yaptı. Hırsızlık anında Victoria ve David Beckham evdeydi.

    YATAK ODASINA GİRDİ

    Çift ve kızları Harper'ın, hırsızın üst kattaki yatak odasına girdiğinden habersiz olduğu belirtildi.

    Beckham ailesinin İngiltere'nin başkenti Londra'daki malikanesinde meydana gelen hırsızlık, eve dönen çiftin oğlu Cruz tarafından fark edildi.

    MALZEMELERİ ÇALIP KAÇTI

    Sun gazetesinin haberine göre, hırsız, boş bir yatak odasında arama yaptı. Hırsızın, tasarım eşyalarının yanı sıra  elektrikli malzemeleri çaldığı belirlendi.

    BÖLGEDEKİ HIRSIZLARIN SON KURBANI

    Beckham'lar, geçmişte de takipçileri tarafından hem rahatsız hem de tehdit edildi. Hırsızlık olayıyla ilgili bir kaynak, "Ne yazık ki Beckham'lar, bölgede faaliyet gösteren oldukça profesyonel bazı hırsızların kurbanı oldu." dedi.

    Aynı kaynak, "Neyse ki suçlular, kaçmadan sadece bir yatak odasına kadar gelebildi. Evdeki güvenlik hem fiziksel hem de teknik olarak çok iyi." diye konuştu.

    Victoria ve David Beckham ın evine hırsız girdi #1

    Victoria ve David Beckham ın evine hırsız girdi #2


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