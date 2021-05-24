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- Volkan Konak'ın kızı Amerika'da üniversite bitirdi
Volkan Konak'ın kızı Amerika'da üniversite bitirdi
Şarkıcı Volkan Konak'ın kızı Şimal Konak, üniversiteden mezun oldu. Büyük gurur yaşayan Konak, sosyal medya hesabından kızını tebrik etti.
- Haber Merkezi
- 24.05.2021 - 08:53
- Güncelleme : 24.05.2021 - 09:31
Eğitimine yurt dışında devam eden şarkıcı Volkan Konak'ın kızı Şimal Konak, üniversiteden mezun oldu.
Amerika'da Suffolk Üniversitesi'nde eğitim gören Şimal, işletme bölümünü bitirdi.
“CESUR UYGARLIK IŞIĞI REHBERİN OLSUN”
Kızının mezuniyet törenine katılan Konak, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
“Biricik kızım, yolun açık olsun. Alnında taşıdığın cesur uygarlık ışığı rehberin olsun.”
İKİ KIZI BİR OĞLU VAR
54 yaşındaki ünlü şarkıcının iki kızı bir oğlu var.