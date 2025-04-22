Wanda Nara uslu durmuyor! Yine üstsüz poz paylaştı

Haber Merkezi
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara ihanet iddiasıyla 10 yıllık evliliklerini bitirmişlerdi.
Adatma, şiddet, mesaj ifşaları ve kavgalarıyla gündemde olan çiftten Wanda Nara, özel hayatını da gözler önünde yaşıyor. Paylaşımlarıyla dikkat çeken Nara, yine olay oldu.
WANDA ÜSTSÜZ
Nara sabaha karşı üstsüz yarı çıplak pozunu paylaşınca tepki çekti.
Bir süredir L-Gante ile aşk yaşayan Wanda Nara'nın pozunu görenler yorum yağdırdı. 5 çocuk annesi ünlü isim eleştiri yağmuruna tutuldu.
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