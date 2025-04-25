Wilma Elles'in deprem korkusu! Geceyi çadırda geçirdi

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Ünlü oyuncu Wilma Elles, 23 Nisan tarihinde İstanbul'da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası yeni önlemler aldı.

Çocuklarıyla birlikte çadırda sabahlayan Wilma Elles, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"ÖNLEMLER HAYAT KURTARIR"

Ünlü oyuncu, paylaşımına “Önlemler hayat kurtarır” ifadelerini not düştü.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Silivri açıklarında önce 3.9 ardından 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntılar, Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. İki depremin ardından en büyüğü 5.9 ve 4.9 olarak ölçülen çok sayıda artçı deprem meydana geldi.